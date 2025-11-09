Anaokulu Öğretmeninden Atatürk Projesi

AMASYA'da anaokulu öğretmeni Şenay Kuzu, 5 yaş grubu öğrencilerinin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer almasını sağlayan proje hazırladı. Kuzu, "Öğrencilerim bu sürpriz karşısında hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar" dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Şenay Kuzu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 5 yaş grubu öğrencilerinin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer almasını sağlayan proje hazırladı. Kuzu, 17 öğrencinin fotoğrafını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile bir araya getirdi. Minik öğrenciler, Atatürk ile fotoğraflarını gördükleri andaki şaşkınlık ve mutluluk kameraya yansıdı.

'HEM ÇOK SEVİNDİLER HEM DE ÇOK ŞAŞIRDILAR'

Öğrencilerine bir sürpriz yapmak istediğini belirten Şenay Kuzu, "Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk sevgisiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu sürprizi hazırlamak istedim. Öğrencilerim bu sürpriz karşısında hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar. Bu vesile ile Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.