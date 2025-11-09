Haberler

Anaokulu Öğretmeninden Atatürk Projesi

Anaokulu Öğretmeninden Atatürk Projesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir anaokulu öğretmeni, 5 yaş grubu öğrencilerinin fotoğraflarını yapay zeka ile Atatürk ile birleştirerek sürpriz bir proje oluşturdu. Öğrenciler bu sürpriz karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşadı.

AMASYA'da anaokulu öğretmeni Şenay Kuzu, 5 yaş grubu öğrencilerinin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer almasını sağlayan proje hazırladı. Kuzu, "Öğrencilerim bu sürpriz karşısında hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar" dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmeni Şenay Kuzu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 5 yaş grubu öğrencilerinin fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile aynı karede yer almasını sağlayan proje hazırladı. Kuzu, 17 öğrencinin fotoğrafını yapay zeka teknolojisiyle Atatürk ile bir araya getirdi. Minik öğrenciler, Atatürk ile fotoğraflarını gördükleri andaki şaşkınlık ve mutluluk kameraya yansıdı.

'HEM ÇOK SEVİNDİLER HEM DE ÇOK ŞAŞIRDILAR'

Öğrencilerine bir sürpriz yapmak istediğini belirten Şenay Kuzu, "Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk sevgisiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bu sürprizi hazırlamak istedim. Öğrencilerim bu sürpriz karşısında hem çok sevindiler hem de çok şaşırdılar. Bu vesile ile Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.