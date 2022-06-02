Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek

Demirören Haber Ajansı - Şevket Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek

MANİSA'nın Soma ilçesinde anaokulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Kaan Efe Şanal'ın (1) tedavisi için bağışladı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde anaokulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Kaan Efe Şanal'ın (1) tedavisi için bağışladı.

Bergama'da Barış ve Mehtap Şanal çiftinin bebekleri Kaan Efe, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Kaan Efe'nin tedavisi için başlatılan, valilik onaylı yardım kampanyasına SEAŞ Anaokulu'nun minik öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler, üzerinde 'Kardeşimiz için el ele', 'Kaan Efe'yi birlikte yaşatalım' yazılı kumbara hazırladı. Daha sonra öğrencilerin harçlıklarından biriktirdiği 4 bin 910 TL valilik izinli banka hesabına yatırıldı. Minikler, Kaan Efe'nin tedavisine destek çağrısı da yaptı.Öte yandan Kaan Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için Bergama Çarşısı'nda iş yerine destek amaçlı bırakılan kumbara, kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DHA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DHA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DHA kurumudur.
title