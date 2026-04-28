Anamur Müftülüğü personelinden Sarıkeçili Yörükleri'ne ziyaret

Anamur Müftülüğü personeli, havaların ısınmasıyla Konya- Karaman sınırındaki yaylalara göç etmeye başlayan Sarıkeçili Yörükleri'ni ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, konargöçerlik yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri'nden Ali Uçar ve ailesi, göç güzergahındaki Gülnar ilçesi Bardat Yaylası'nda mola verdi.

Aileye ziyarette bulunan Müftülük ekibi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap ve dergiler hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Uçar, "Göç yollarındaki dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu hayatın içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu yaşamı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.