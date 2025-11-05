Haberler

Anamur Kaymakamı Kemal Duru resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ağırladı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ağırladı
Güncelleme:
Mersin'de Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Altuğ Tel ile bir araya geldi.

Mersin'de Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Altuğ Tel ile bir araya geldi.

Duru, makamında ağırladığı Anamur Şehit Hasan Kuş İlkokulu öğrencisi Tel ile sohbet etti.

Tel'i, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" adlı resim yarışmasındaki başarısından dolayı kutlayan Duru, öğrenciye hediye verdi.

Kaymakam Duru, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin başarısına katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
