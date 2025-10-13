Anamur'da Sansarların Eğlenceli Anları Kamerada
Mersin'in Anamur ilçesinde iki sansar, yiyecek aramak için ilçe merkezine inerek caddede koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 2 sansarın caddede koşturması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yiyecek aramak için ilçe merkezine inen sansarlar, Akdeniz Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde vakit geçirdi.
Yolda koşturup birbirleriyle oynayan sansarlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel