Anamur'da Kadın Meclisi pazar ziyaretinde kadın üreticilerin sorunlarını dinledi

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Anamur Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, pazar ziyaretinde kadın üreticilerle bir araya geldi.

Kadın Meclisi Başkanı Suzan Kalaycı ve üyeler, ilçe pazarında gerçekleşen etkinlikte, kadın üreticilerin sorunlarını dinledi, onlara hediyeler verdi.

Kadınların köylerde, bahçelerde, üretim süreçlerinde ve pazarlama aşamasında karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri ele alınan ziyarette, ayrıca geçen hafta gerçekleşen 3. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı hakkında kadınlara görüşleri soruldu.

Kalaycı, fuar hakkındaki anket çalışmasında çıkan sonuçları rapor haline getireceklerini ve kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA