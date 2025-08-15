Anamur'da Hafızlık Eğitimi Töreni Düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 kız öğrenci, düzenlenen törenle belgelerini aldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, öğrenciler şiir ve ilahi okudu. Anamur Kaymakamı Kemal Duru, hafızlık mertebesinin önemini vurguladı.
Mersin'in Anamur ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 3 kız öğrenci düzenlenen törenle belgelerini aldı.
Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Törende İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler şiir ve ilahi okudu.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, hafızlık mertebesinin önemine dikkati çekerek, öğrencileri tebrik etti.
Anamur Müftüsü Mehmet Fidan'ın da konuşma yaptığı programda 3 kız öğrenciye başarı belgesi verildi, tac giydirildi.
Program dua edilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel