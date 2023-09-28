Anamur'da 439 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yapılan operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ile hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde 439 bin uyuşturucu hap ile hapların imalatında kullanılan 3 makinenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli 130 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imal edildiği tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 439 bin uyuşturucu hap ve bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Y., D.U. ve M.T. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.