Anamur'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.
Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.