Haberler

'Analar çok gözyaşı döktü'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri olarak barış sürecine destek olduklarını söyleyerek, "Analar çok gözyaşı döktü.

Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri olarak barış sürecine destek olduklarını söyleyerek, "Analar çok gözyaşı döktü. Silahların patlamasını artık istemiyoruzö dedi.

Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında yürütülen barış sürecine toplumsal destek sunmak, huzur, kardeşlik ve birlik içinde yaşama iradesini ifade etmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri olarak bir araya gelip destek için basın toplantısı düzenledi. Güneydoğu Anadolu dernek başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, "Biz de Doğu ve Güneydoğu olarak MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından atılan bu adımı gerçekten de çok olumlu bulduk ve takdir ediyoruz. Dernekler olarak bu süreci bölgemizin adına sonuna kadar destekçisiyiz. Tabii ki Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli her ne kadar öncülük ettiyse de burada DEM Partisi ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biz teşekkür ediyoruzö dedi.

'ÇOK SIKINTI ÇEKTİK'

Artık doğu ve batıda silahların patlamasını istemediklerini söyleyen Öztürk, "Yaklaşık 50 yıla yakındır. Bu süreç doğru ve güneydoğu içerisinde bir kangrene dönüşmüştü. Bizler çok sıkıntılar çektik. Analar çok gözyaşı döktü. Birkaç sefer deneme oldu ama başarıya ulaşamadı. Bu sefer tüm siyasi partiler arada olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle sürece destek sunması önemlidir. Bizler silahların patlamasını artık istemiyoruzö diye konuştu.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.