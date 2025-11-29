Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri olarak barış sürecine destek olduklarını söyleyerek, "Analar çok gözyaşı döktü. Silahların patlamasını artık istemiyoruzö dedi.

Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında yürütülen barış sürecine toplumsal destek sunmak, huzur, kardeşlik ve birlik içinde yaşama iradesini ifade etmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu dernekleri olarak bir araya gelip destek için basın toplantısı düzenledi. Güneydoğu Anadolu dernek başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Bursa Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Erhan Öztürk, "Biz de Doğu ve Güneydoğu olarak MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından atılan bu adımı gerçekten de çok olumlu bulduk ve takdir ediyoruz. Dernekler olarak bu süreci bölgemizin adına sonuna kadar destekçisiyiz. Tabii ki Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli her ne kadar öncülük ettiyse de burada DEM Partisi ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biz teşekkür ediyoruzö dedi.

'ÇOK SIKINTI ÇEKTİK'

Artık doğu ve batıda silahların patlamasını istemediklerini söyleyen Öztürk, "Yaklaşık 50 yıla yakındır. Bu süreç doğru ve güneydoğu içerisinde bir kangrene dönüşmüştü. Bizler çok sıkıntılar çektik. Analar çok gözyaşı döktü. Birkaç sefer deneme oldu ama başarıya ulaşamadı. Bu sefer tüm siyasi partiler arada olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle sürece destek sunması önemlidir. Bizler silahların patlamasını artık istemiyoruzö diye konuştu.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,