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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu adaletin iktidarın emrinde olmayacağını söyledi

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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu adaletin iktidarın emrinde olmayacağını söyledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, adaletin siyasi yakınlıklara göre işlememesi gerektiğini vurguladı. Ağıralioğlu, yargı bağımsızlığına dikkat çekerek kendi iktidarlarında adaletin iktidarın emrinde değil, iktidarın da adaletin hükmü altında olacağını söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve hukuk devletine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adaletin siyasi yakınlıklara göre işlememesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Bizim iktidarımızda adalet, iktidarın emrinde değil; iktidar da adaletin hükmü altında olacak" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuk sisteminin tarafsızlığına ve yargıya duyulan güvenin önemine dikkat çekti. Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet dediğiniz, iktidara yakın olana başka, iktidardan uzak olana başka işleyen bir düzenin adı olamaz! Hukuk, herkes için hukuk olacak. Devletin terazisi, karşısına kimin çıktığına bakmadan tartacak. Bizim bu konuda çok açık bir itirazımız var. Siyasetçi çıkıp da "Ben iktidara geldiğimde şunu hapisten çıkaracağım." diyemez. "Ben iktidara geldiğimde bunu hapse atacağım." da diyemez. Biz de demeyiz! Biz iktidara geldiğimizde adaleti çalıştıracağız. Suçu olan, kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecek. Hakkı yenmiş olan, kim olursa olsun hakkına kavuşacak. Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna siyasetçiler değil, bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verecek. Bizim devlet anlayışımız budur.

Bugün Türkiye'de insanların adalete güveni sarsılmışsa, yargının bağımsızlığı tartışılıyorsa, devlet kurumlarının tarafsızlığı sorgulanıyorsa bunu yalnızca bir davanın, bir kişinin, bir siyasi partinin problemi olarak göremeyiz. Bu, hepimizin problemidir! Bir vatandaşımız hakkını ararken karşısındaki insanın kim olduğuna, hangi siyasi görüşten olduğuna, kimin yakını olduğuna bakmak zorunda kalıyorsa orada devletin adalet vazifesini yeniden konuşmak mecburiyetindeyiz. Biz kimsenin kendisini hukukun üzerinde gördüğü bir Türkiye istemiyoruz. Yürütmenin hesap verdiği, yargının siyasetin gölgesinde kalmadığı, devletin bütün kurumlarının millet adına ve hukuk içinde görev yaptığı bir düzen istiyoruz.

Adalet, dostumuza ayrıcalık, rakibimize ceza istemek değildir. Bugün kendimiz için istediğimiz hukuku, bize en uzak duran insan için de isteyebilme ahlakıdır. Bizim mücadelemiz birilerinin yerine başka birilerini koyma mücadelesi değildir. Devletin terazisini yeniden doğru tartar hale getirme mücadelesidir. Kimseye ayrıcalık tanımayacağız. Kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz. Bizim iktidarımızda adalet, iktidarın emrinde değil; iktidar da adaletin hükmü altında olacak."

Kaynak: ANKA
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