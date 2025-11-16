Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nikah Şahidi Oldu

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , partisinin İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır'ın kızı Mine Çakır'ın, Aykut Oruç ile Kütahya'da hayatını birleştirdiği törende nikah şahidi oldu.

Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır'ın Mine ile Aykut Oruç Tavaşnlı'da düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yaptı. Ağıralioğlu, "Genç çifti Allah mesut etsin, ömürlerince mutlu olsunlar. Bizim mutluluğumuzdan daha güzel hayat bulsunlar. Bir yastıkta bahtiyar olsunlar inşallah. Biz babaları ile arkadaşız. Çocukları da arkadaşımız. İnşallah şahadetinde bulunduğumuz bu nikah, bize, ailelere herkese kuvvet olsun" dedi.