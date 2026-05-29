Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu partililerle bayramlaştı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayramlaşma programında iktidara geldiklerinde yanlış buldukları her şeye karşı duracaklarını ve seçim otobüsüyle yollara düşeceklerini açıkladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partililerle bayramlaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ağıralioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programında, iktidara gelmeleri halinde devlet adına faydalı olan her uygulamayı sürdüreceklerini, yanlış buldukları her şeye ise kararlılıkla karşı duracaklarını söyledi.

Bayramdan sonra seçim otobüsüne binerek yollara düşeceklerini belirten Ağıralioğlu, "Şimdi birileri 'Anahtar Parti niye bu kadar hızla büyüyor?' diye büyük bir merakla sormaya başladı. Aslında kurulduğumuz günden bugüne kadar kameralar bizden hep uzak olduğu için milletimizin umuduna ve güvenine dokunduğumuzu tam olarak idrak edemediler. Ama biz durmadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, partisinin milletinden başka hiçbir odağın önünde eğilmeyeceğini vurgulayarak, "Türk siyasetinin yeni akıl merkezi" olduklarını öne sürdü.

Konuşmasının ardından Ağıralioğlu, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
