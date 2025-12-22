Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sarıkamış Harekatı Şehitlerini Andı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Sarıkamış Harekatı'nda toprağa düşen yiğitlerimizi rahmetle, minnetle ve derin bir hürmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Ağıralioğlu, "Sarıkamış Harekatı'nda toprağa düşen yiğitlerimizi rahmetle, minnetle ve derin bir hürmetle anıyoruz. Onlar, canlarını ortaya koyarak bu topraklara vatan olma şerefini kazandırdılar. Aziz emanetlerine sahip çıkıyor, bütün şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.