Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin misyonunu ve Türkiye'nin geleceği için geçmişten alınan dersleri vurgulayarak basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, terörle müzakere yapılmaması gerektiğini ifade ederken, birlik ve beraberliği ön planda tutacak bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti düne değil yarına, geçmişte yaşananları tecrübe edip güçlü geleceğe inananların partisidir." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajıyla ilgili haberler yer aldığını ifade eden Ağıralioğlu, Öcalan'dan herhangi bir siyasi mesaj beklemediklerini, duyulacak bir söz varsa bunun ancak yıllardır yaşanan acılar için bir özür olması gerektiğini söyledi.

Sürecin başından itibaren parti üyeleriyle "Terörsüz Türkiye'ye evet, teröristlerle müzakereye hayır" dediklerini aktaran Ağıralioğlu, partisinin ülkedeki birlik ve beraberliği korumak için çalıştığını kaydetti.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, siyasetin merkezine geçmişteki kavgaları, ayrımcılığı, kayırmacılığı değil, beraberliği, bir ve beraber olabilme iradesini koyabilen bir partidir. Anahtar Parti düne değil yarına, geçmişte yaşananları tecrübe edip güçlü geleceğe inananların partisidir." diye konuştu.

"Kabe'de Hacılar" ilahisi üzerinden "laik-dindar" tartışmaları yaşandığını da aktaran Ağıralioğlu, "Seçim süreci geliyor, memlekette illa her seçimi bir çatışmayla atlatıyoruz. Bu seçimde de bir laik-dindar tartışmasını kaldıramayız. Memleketin sorunlarını çözecek ciddi siyasete ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı."

Ağıralioğlu, konuşmasının sonunda CHP'den istifa ederek Anahtar Parti'ye katılan Merve Kır Müftüoğlu'na parti rozeti taktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek