Haberler

Yavuz Ağıralioğlu: "İran'ın Geleceğine Ancak İran Halkı Karar Verir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve İran'ın toprak bütünlüğü ile halkının huzurunun önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Komşumuz İran'ın toprak bütünlüğü ve İran halkının huzuru bizim için esastır. İran'ın geleceğine ancak İran halkı karar verir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tek taraflı saldırılarını doğru bulmuyor, şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyoruz. Uluslararası hukuku yok sayan her adım; dünyayı daha güvenli değil, daha kırılgan hale getirir. Kutuplaşmayı derinleştirir, husumeti büyütür. Komşumuz İran'ın toprak bütünlüğü ve İran halkının huzuru bizim için esastır. İran'ın geleceğine ancak İran halkı karar verir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti

İran medyası duyurdu: Gelini ve damadı öldürüldü, kendisi ise...
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı