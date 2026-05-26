Anahtar Parti, CHP'nin Her İki Bayramlaşma Programına da Katılma Kararı Aldı

Anahtar Parti, Kurban Bayramı'nda CHP'nin TBMM ve genel merkezdeki bayramlaşma programlarına heyet göndereceğini açıkladı. Parti, YSK'nın 'mutlak butlan' kararını eleştirerek demokrasiye saygı gereği bu ziyareti gerçekleştireceklerini belirtti.

(ANKARA)- Anahtar Parti'nin, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda CHP'nin TBMM'deki bayramlaşma programına katılmak üzere heyet görevlendirildiği, ayrıca bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı için de heyet görevlendirildiğini bildirdi.

Anahtar Parti'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Mutlak Butlan kararı ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nun, sandığın ve demokrasimizin yargı eliyle hasara uğratıldığını belirtmiştik. Bu durum Türk siyasi tarihi açısından kabul edilemez bir durumdur."

İlgili kararı hukuk düzleminde yanlış bulduğumuzdan ve demokrasiye duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin, TBMM'de gerçekleşecek olan bayramlaşma programı için heyetimizi görevlendirdiğimizi,

Mutlak butlan kararı alınmadan önce planlanan ve parti tüzel kişilikleri arasında gelenek olduğu üzere; bayramın ikinci günü ise bir heyetimizle birlikte ayrıca CHP genel merkezinde gerçekleşecek olan bayramlaşma programına katılacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: ANKA
