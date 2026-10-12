Anadoluyuz Biz Projesi ile İstanbul'dan gelen görme engelliler Edirne'yi gezdi

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında, İstanbul'dan gelen görme engelli bireyler ve refakatçileri Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelli bireyler ve refakatçileri kentte misafir edildi.

Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik gezilerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA