Anadoluyuz Biz Projesi ile İstanbul'dan gelen görme engelliler Edirne'yi gezdi

Anadoluyuz Biz Projesi ile İstanbul'dan gelen görme engelliler Edirne'yi gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında İstanbul Bakırköy GÖZDER'den gelen görme engelli bireyler ve refakatçileri Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Edirne'de misafir edilen katılımcılar için tarihi ve kültürel değerleri tanıtmaya yönelik geziler sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında, İstanbul'dan gelen görme engelli bireyler ve refakatçileri Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelli bireyler ve refakatçileri kentte misafir edildi.
Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik gezilerin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA