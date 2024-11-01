Anadolu'yu keşfeden Pakistanlı motosikletçiler, dostluk yolculuğunu İstanbul'da tamamladı

Pakistanlı Mukaram Tareen liderliğindeki motosikletli grup, Lahor'un rengarenk sokaklarından yola çıkarak 18 gün süren macera dolu serüvenin ardından son durakları olan İstanbul'a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Pakistanlı motosikletli 7 kişilik arkadaş grubu, Pakistan-Türkiye dostluğunun güçlenmesi için "Lahor-İstanbul Rallisi" olarak adlandırdıkları yolculuklarında İran rotasını takip ederek Türkiye'ye geçti. Grup üyeleri, Anadolu'daki birçok şehirden geçerek yaklaşık 8 bin kilometre kat etti.

Hedefledikleri İstanbul'a 18 günün ardından varan Mukaram Tareen liderliğindeki grup, Fatih'te dostluk turu attı ve yol boyunca karşılaştıkları zorlukları, unutulmaz anları ve duygularını AA muhabirine anlattı.

57 yaşındaki grup lideri Tareen, 11 Ekim'de Lahor'dan başladıkları yolculukta İran'a, oradan da Türkiye'ye geçtiklerini belirtti.

Tareen, "Pakistan, İran ve Türkiye dost İslam ülkeleri ve bizim kültürümüz, yemeklerimiz, dostluklarımız yüzlerce yıllık tarihe dayanıyor. İstanbul ise Lahor gibi köklü bir şehir, dolayısıyla bu yolculuğu İstanbul'a kadar devam ettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşmanın kendileri için anlamına değinen Tareen, "Buraya ulaşmak, iki ülke arasındaki güçlü dostluğu sembolize ediyor. Bu, Türk dostlarımızla daha yakın bir bağ kurma fırsatı sundu." dedi.

Tareen, Lahor'un dar sokaklarının ve tarihi dokusunun İstanbul ile benzerlik taşıdığına işaret ederek, "İstanbul'un dar sokaklarında dolaşırken kendimizi zaman zaman Lahor'da gibi hissettik. İnsanlar, dükkanlar ve şehrin eski surları Lahor'a benziyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin doğusu benzersiz bir güzelliğe sahip"

Türkiye'nin doğusunun kendilerini büyülediğini vurgulayan Tareen, "İnsanlar genellikle sadece İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirleri ziyaret ediyor. Ancak Türkiye'nin doğusu yüksek zirveleri, karla kaplı dağları ve köyleriyle benzersiz bir güzelliğe sahip. Türkiye'nin doğusunda insanlar çok misafirperver, nazik ve samimi. Bu bölge, kesinlikle tekrar keşfetmek isteyeceğimiz bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Yol boyunca birçok insanla tanıştıklarını ifade eden Tareen, "Her gün 300 ila 400 kilometre yol yapıyoruz. Yolda durup yerel yiyecekleri tatma ve insanlarla sohbet etme fırsatı buluyoruz. İran ve Türkiye'deki birçok motosiklet sürücüsü ile tanıştık. Türk sürücüleri Pakistan'a davet ettik ve bu geziyle iki ülke arasında turizm alışverişini teşvik etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Motosikletle uzun yolculuk yapmanın birçok zorluğu olduğuna işaret eden Tareen, gruplarından bir kişinin Ankara'da motor sorunları yaşayıp bir süre orada kaldığını anlattı.

Türkiye'de tanıştıkları Türk motosikletçilerin kendilerini yemeğe davet ettiğini kaydeden Tareen, böylece Türk mutfağını deneyimleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bir sonraki rotaları Özbekistan ve Kazakistan

Bu rallinin sadece kişisel bir gezi olmadığını, iki ülke arasında daha güçlü bir turizm iş birliğine vesile olmasını umduklarını dile getiren Tareen, "Türkiye'nin büyük bir turizm ekonomisi var. Pakistan'da da tarihi yerlerimizi koruma ve restorasyon çalışmaları yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Türkiye'den deneyim kazanmamız, turizm potansiyelimizi artıracaktır." dedi.

Tareen bir sonraki seyahatlerinde Özbekistan ve Kazakistan'ı ziyaret etmeyi planladıklarını, Pakistan ile Türkiye arasındaki bu dostane ilişkinin diğer ülkelerle de genişletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Pakistan'dan geldiğimizi duyduklarında insanların yüzleri gülüyor"

Grup üyelerinden Munawar Hussain de (43) daha önce Türkiye'ye hava yoluyla geldiğini ve bu kez motosikletle gelmenin ona farklı bir deneyim sunduğunu belirtti.

Hussain, "Hava yoluyla geldiğimizde sadece büyük şehirleri görebiliyoruz. Ancak motosikletle seyahat ettiğinizde, küçük kasabaları, köyleri keşfetme şansı buluyorsunuz. Türkiye'yi daha derinlemesine tanıdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki misafirperverliğin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Hussain, "İran'da da çok sıcak karşılandık ama Türkiye'de Pakistan'dan geldiğimizi duyduklarında insanların yüzleri gülüyor. Türkler, Pakistan'ı kardeş ülke olarak görüyor ve bu bize çok iyi hissettiriyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Abu Bakar Cheema da İstanbul ve Lahor arasında benzerlikler olduğuna dikkati çekti.

Grup üyelerinin yolculuk boyunca zaman zaman zorluklarla da karşılaştığını anlatan Cheema, buna rağmen keyifli yolculuk geçirdiklerini kaydetti.

Türk vatandaşlarını Pakistan'a davet ettiler

Röportajın sonunda Türk vatandaşlarını Pakistan'ı ziyaret etmeye ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye davet eden grup üyeleri, bu tür etkinliklerle iki ülkenin halklarının birbirine daha da yakınlaşacağı ve turizm sayesinde kültürel bağların güçleneceğine işaret etti.