Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı mezunlarını için düzenlenen törenler, renkli anlarla devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı'nın tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevincini yaşadıkları törenler başladı. Bugün gerçekleştirilen ikinci oturumda, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri kep atma seremonisini gerçekleştirdi. Renkli anlara sahne olan mezuniyet töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Düzenlenen törende, öğrenciler eğitimlerini tamamladıkları için mutlu olduklarını söylerken, arkadaşlarından ayrılmanın burukluğunu da yaşadıklarını söyledi. Tören sonunda havaya atılan kepler, güzel anlara sahne oldu.

"Bu senenin özelliği ilk defa Tazelenme Üniversitesi de mezun verecek"

Mezuniyet töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bu sene düzenlenen mezuniyet töreninin biraz farklı olduğunu söyledi. Tazelenme Üniversitesi'nin de ilk kez mezun öğrenci uğurlayacağını ifade eden Rektör Erdal, "Bugün mezuniyet törenimiz var. Dün lisansüstü eğitimle başladık, doktora ve yüksek lisans mezunlarımızı uğurladık. Bu sabah Eğitim Fakültesi'nde coşkulu bir kutlama ile öğretmen adaylarımızı uğurladık. Şuan da Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri var. Bundan sonra 3 seans daha var ve yarın da devam edecek. Bu senenin özelliği, ilk defa Tazelenme Üniversitesi de mezun verecek. Dolayısıyla yarın öğleden sonraki mezuniyetimizde 7'den 77'ye bir mezuniyet töreni göreceğiz. Hem açıköğretim fakültesi öğrencileri hem de Tazelenme Üniversitesi mezunlarımızı uğurlamış olacağız" dedi.

"Dilerim ileride herkes bugünleri görür"

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşayan Melisa Ceritli, mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Herkesin mezuniyet heyecanını yaşaması gerektiğini ifade eden Cirit, "Basın ve Yayın Bölümü'nden mezunum, çok heyecanlı ve duyguluyum. Rektörümüze çok teşekkür ediyor, arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Dilerim ileride herkes bugünleri görür, teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu okulda okumak benim için inanılmaz keyifliydi"

Mezuniyet heyecanını yaşayan Basın ve Yayın Bölümü öğrencisi Hilal Dincer, "Çok mutluyum 5 senedir bu okulda okumak benim için inanılmaz keyifliydi. Hayatıma çok yeni şeyler kattı çok mutluyuz. Arkadaşlarımla iletişimimi kesinlikle koparmam, zaten biz İletişim Fakültesi olarak bence diğer fakültelere göre samimiyeti üst raddeye taşımış sayılı fakültelerdeniz. O yüzden bağımızın kopacağını düşünmüyorum" dedi.

Mezuniyet töreninde heyecanını saklayamayan bir başka öğrenci Rabia Kıray ise şunları söyledi :

Çok mutluyum. Yeni bir hayat beni bekliyor o yüzden beyaz giyindim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Bence herkes üniversite okumalı.