Anadolu Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Doç. Dr. Aslı Yıldırım, Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür Yardımcısı İlknur Beyaz Aktuna olmak üzere 3-5 yaş kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri ile veliler katıldı.

Rektörlük önünde sona eren program, Rektör Adıgüzel ve öğrencilerin fotoğraf çekimiyle tamamlandı.