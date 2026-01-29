Haberler

Anadolu Üniversitesinde "Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Anadolu Üniversitesinde 'Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği arasında 'Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokol, Kırım Tatar ve Türk kültürü arasındaki bağları güçlendirmeyi ve akademik işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi ile Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği arasında "Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi'nde düzenlenen törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Olha Kuryshko, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden müsteşar Bogdan Konopliastyi ve heyeti katıldı.

Toplantının ardından Adıgüzel ve Kuryshko tarafından Uluslararası Eğitim İşbirliği Protokolü Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı

Kırım Tatar ve Türk kültürü arasındaki tarihsel bağların güçlendirilmesi, Ukrayna ve Kırım Tatar çalışmaları ile Türkoloji alanlarında akademik işbirliklerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri gibi fonlardan yararlanılmasının hedeflendiği protokolün ardından heyet, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını