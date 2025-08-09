Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programı Mezuniyet Töreni Bakü'de Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programı Mezuniyet Töreni Bakü'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Azerbaycan programından mezun olan öğrenciler, Bakü'de yapılan törenle diplomalarını aldı. Tören, saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başladı, dereceye giren mezunlar konuşmalar yaptı.

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programı mezuniyet töreni Bakü'de gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan programından mezun olan öğrenciler, Bakü'de düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Uluslararası Maarif Okulları Gençlik Kampüsü'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Azerbaycan Milli Marşı ile Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tanıtım filmi gösteriminin ardından dereceye giren mezunlar konuşma yaptı.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elza Samedli, Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi'nin Azerbaycan programına katkıda bulunan Azer Hatemov, Araz Hatemzade ve Cemal Yangın'a plaket takdim edildi.

Mezuniyet programı diploma takdimi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.