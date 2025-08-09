Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programı Mezuniyet Töreni Bakü'de Gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan programı mezuniyet töreni Bakü'de gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan programından mezun olan öğrenciler, Bakü'de düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Uluslararası Maarif Okulları Gençlik Kampüsü'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Azerbaycan Milli Marşı ile Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tanıtım filmi gösteriminin ardından dereceye giren mezunlar konuşma yaptı.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elza Samedli, Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi'nin Azerbaycan programına katkıda bulunan Azer Hatemov, Araz Hatemzade ve Cemal Yangın'a plaket takdim edildi.

Mezuniyet programı diploma takdimi ve kep atma töreniyle sona erdi.