Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bolu'da meydana gelen kazada 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Cankurtaran mevkisinde K.N. yönetimindeki 34 PAB 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı.

Kazada, sürücülerden S.Ş. (38), yanındakiler S.Ş. (5), T.Ş.T. (38), E.A.T. (11) ve M.A.Y. (31) ile sürücü M.Ç.M. (49) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
