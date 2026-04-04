Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bolu'da meydana gelen kazada 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Otoyolun İstanbul istikameti Cankurtaran mevkisinde K.N. yönetimindeki 34 PAB 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Arkadan gelen 8 araç da kazaya karıştı.
Kazada, sürücülerden S.Ş. (38), yanındakiler S.Ş. (5), T.Ş.T. (38), E.A.T. (11) ve M.A.Y. (31) ile sürücü M.Ç.M. (49) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.