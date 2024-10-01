Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir tırın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 HG 210 plakalı tır, Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

Anadolu Otoyolu Yerel Haberler Acil Durum Güvenlik 3-sayfa sakarya İtfaiye Ulaşım Güncel Yaşam Kaza

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });