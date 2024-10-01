Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir tırın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoldan çıkan tırın ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 HG 210 plakalı tır, Hendek ilçesi Topağaç Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.