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Anadolu Otoyolu'nda Muz Yüklü Tırda Yangın

Anadolu Otoyolu'nda Muz Yüklü Tırda Yangın
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Kocaeli geçişindeki Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından alev alan muz yüklü tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde muz yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun İstanbul istikametinde S.G. idaresindeki 07 BRS 135 plakalı muz yüklü tır, Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Dorsenin bir kısmına da sıçrayan yangın nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Güzergahta aksayan trafik, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel
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