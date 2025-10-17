Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Konteyner Yüklü Tır Devrildi

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Konteyner Yüklü Tır Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze gişeleri bağlantı yolunda bir konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda konteyner yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Emirhan G. idaresindeki 27 JC 775 plakalı konteyner yüklü tır, Gebze gişeleri bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Ağabeyini öldüren kardeşin ifadesi bir hayli ilginç
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.