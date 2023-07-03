Anadolu Otoyolu'nda kaza: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın önünde giden otomobile çarpığı kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yunus Yıldız idaresindeki 33 TV 938 plakalı hafif ticari araç, önündeki Sadık Diler yönetimindeki 34 CSN 54 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler Yunus Yıldız ve Sadık Diler ile her iki araçta bulunan Fatma Diler, Sümeyye Diler, Dilek Yaren'le araçlardaki çocuklar Hümeyra Diler, Elif Yaren, Zeynep Yıldız ve Yunus Yıldız yaralandı.