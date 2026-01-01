Bolu'da yoğun kar yağışı
Bolu Dağı kesiminde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası Anadolu Otoyolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri'nde bekleyen araçlar, yolun açılması ile hareket etmeye başladı.
OTOYOL, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerinde bekleyen ağır tonajlı araçlar, yolun açılmasıyla tekrar hareket etti.
Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel