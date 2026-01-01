Haberler

Bolu'da yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı kesiminde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası Anadolu Otoyolu, ağır tonajlı araçların geçişine açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri'nde bekleyen araçlar, yolun açılması ile hareket etmeye başladı.

OTOYOL, AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ağır tonajlı araçların geçişine yeniden açıldı. Kaynaşlı ve Abant Gişeleri mevkilerinde bekleyen ağır tonajlı araçlar, yolun açılmasıyla tekrar hareket etti.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor