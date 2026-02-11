Antalya DOB'dan "Anadolu Nefesli Beşlisi-Divan-ı Yunus" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konseri, sanatseverlerle buluştu.

Yunus Emre'nin şiirlerinden seçilen metinlerin, geleneksel Türk müziği ile klasik Batı müziği enstrümanlarıyla harmanlandığı konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu'nun müzikal mirasını Türkiye ve dünya sahnelerine taşımak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel ezgileri modern Batı enstrümanlarıyla buluşturuyor.

Üflemeli sazlar repertuvarının önemli eserlerini seslendiren topluluk, Türk bestecilerin yapıtlarını yorumlayıp düzenleyerek kendine özgü bir anlatım dili ortaya koyuyor.

"Divan-ı Yunus" projesiyle Anadolu'nun yüzyıllar öncesinden gelen sözlü ve müzikal mirası yeniden kurgulanarak evrensel bir sahne diline dönüştürülüyor."

Konserde, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar yer aldı.

Mustafa Özşamlı, Anadolu'nun sözlü mirasını sahneye taşıyan anlatımıyla konserde görev alırken, Uğur Önür vokal performansının yanı sıra bağlama ve kabak kemane ile eşlik etti.

Vurmalı sazlarda Aykut Köselerli'nin yer aldığı konserde, koreografisi kendisine ait olan bale sanatçısı Yağızhan Danış da danslarıyla sahne aldı. Nefesli çalgıların zengin tınıları, söz, ritim ve hareketle birleşerek izleyicilere etkileyici bir sahne deneyimi sundu.