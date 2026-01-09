Haberler

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Başkentte yarın Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik nedeniyle çeşitli yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Keçiören Metrosu'ndaki bazı duraklar da etkinlik süresince kapalı kalacak.

Başkentte yarın Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Meydanı'nda yarın saat 10.00'da yapılacak bir etkinlik nedeniyle saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde; ?Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, ?İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, ?Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Öte yandan, yarın saat 08.00'den itibaren Keçiören Metrosu AKM Metro Durağı ve Anadolu Meydanı Ankaray Durağı etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.

