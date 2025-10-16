Haberler

Anadolu Kısaları Forum Projeleri Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen 'Anadolu Kısaları Forum'a seçilen projeler, 24-28 Ekim'de İstanbul'da alanında uzman eğitmenlerle geliştirilecek. Forum, kısa film üretimini desteklemeyi ve uluslararası işbirlikleri oluşturmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen "Anadolu Kısaları Forum"a seçilen projeler açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, foruma seçilen projeler alanında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin katkılarıyla 24-28 Ekim'de İstanbul Atlas Pasajı etkinlik alanlarında geliştirilecek.

Forum ile kısa film alanında üretimin desteklenmesi, yaratıcı profesyonellerin bir araya gelmesi ve uluslararası işbirliklerine zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Avrupa'dan gelen konuşmacılar, festival, dağıtım ve satış süreçlerine dair deneyimlerini paylaşarak, projelere uluslararası bir bakış açısı kazandıracak.

Seçilen projeler arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7 yapım da yer alıyor.

Forumda "Sığınak", "Narkolepsi", "Kıyamet Adam", "Bir Gece Kadar Uzak", "Bıçak Atmada Üstüme Yoktur ya da Tuhaf Bir Aşk ve Ölüm Vakası", "Hallika", "Ters Akıntı", "Yıldız", "Yama", "Tavukkarası", "Susayan Balıklar", "Posa", "Tektekçi", "Orlando", "Sessiz Bir Muhteşemlik", "İstiğfar ya da Kar" ve "Kör Eros" adlı projeler yer alacak.

Forumun seçici kurulunda kısa film alanında çalışmalara imza atan Rabia Özmen ile Melda Çınar görev alacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.