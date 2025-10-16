Anadolu Kısaları Forum Projeleri Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen "Anadolu Kısaları Forum"a seçilen projeler açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, foruma seçilen projeler alanında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin katkılarıyla 24-28 Ekim'de İstanbul Atlas Pasajı etkinlik alanlarında geliştirilecek.

Forum ile kısa film alanında üretimin desteklenmesi, yaratıcı profesyonellerin bir araya gelmesi ve uluslararası işbirliklerine zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Avrupa'dan gelen konuşmacılar, festival, dağıtım ve satış süreçlerine dair deneyimlerini paylaşarak, projelere uluslararası bir bakış açısı kazandıracak.

Seçilen projeler arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 7 yapım da yer alıyor.

Forumda "Sığınak", "Narkolepsi", "Kıyamet Adam", "Bir Gece Kadar Uzak", "Bıçak Atmada Üstüme Yoktur ya da Tuhaf Bir Aşk ve Ölüm Vakası", "Hallika", "Ters Akıntı", "Yıldız", "Yama", "Tavukkarası", "Susayan Balıklar", "Posa", "Tektekçi", "Orlando", "Sessiz Bir Muhteşemlik", "İstiğfar ya da Kar" ve "Kör Eros" adlı projeler yer alacak.

Forumun seçici kurulunda kısa film alanında çalışmalara imza atan Rabia Özmen ile Melda Çınar görev alacak.