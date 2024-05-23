Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi, İstanbul'un fethini Edirne'den başlatıyor

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi, 26 Mayıs'ta " İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı düzenleyecek.

Etkinlik İstanbul'un fethinin seyrini değiştiren şahi toplarının döküldüğü Tophane Bayırı mevkisinden 18.00'de başlayacak.

Temsili Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin ve yeniçeriler, Mehter Takımı eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürecek programda Mehter Takımı konser verecek.

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin dünya tarihinin en önemli olaylarından olduğunu söyledi.

İriş, "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı ile Edirne'nin fetihteki önemini anlatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet'in Edirneli olduğunu ve fethin tüm hazırlıklarının Edirne'de yapıldığını anlatan İriş, şunları kaydetti:

"Fetih İstanbul'dadır ama her şey Edirne'de başlamıştır. İstanbul'un fethini anmak ve anlamak için önce Edirne'yi ve Edirne'de yapılanları anmak ve anlamak gereklidir. Bizler 2006 yılından beri milletimizin hislerine tercüman olmak adına İstanbul'un fethini Edirne'den başlayarak kutluyoruz.

Bizler aziz bir milletin, parlak bir tarihin evlatlarıyız. Tarihimizin müstesna olaylarından birisi olan İstanbul'un fethinin 571. yılındayız. Bu fetih şuur ve heyecanı ile gerçekleştireceğimiz 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programına tüm halkımızı davet ediyoruz."