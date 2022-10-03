Anadolu Ajansının '22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde ilk hafta geride kaldı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapabilecek muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin ilk haftası geride kaldı.

AA bünyesinde görevli muhabirlerin yanı sıra yurt dışından 14 yabancı medya mensubunun da yer aldığı eğitimlerin hafta sonu gerçekleştirilen derslerinde "yakın savunma", "suda hayatta kalma", "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" eğitimleri uygulamalı yapıldı.

Kesikköprü Barajı'nda dalgıç polisler tarafından suda hayatta kalma dersi alan kursiyerler, teorik eğitimin ardından günlük kıyafetleriyle baraj gölüne girerek görev esnasında suya düştüklerinde yüzme bilmemelerine rağmen nasıl kurtulabileceklerine dair bilgilendirildi.

Kış aylarında suya düşmeyle meydana gelebilecek hipotermi (vücut sıcaklığının 35 santigrat derecenin altına düştüğü acil tıbbi durum) konusunda uyarılan ve buna yönelik detaylı eğitilen kursiyerlerin suda hayatta kalma dersi için herhangi bir riske karşı ambulans ve balık adamlar da hazır bekletildi.

"Burada öğrendiğimiz şey, kendimizin yanı sıra yanımızdakinin de hayatını kurtarabilmek"

Kursiyerlerden Orhan Fatih Doğan, "Yorucu, keyifli ama bir o kadar da öğretici bir etkinlik oldu. Savaş bölgesi olmasa da doğal afetler gibi olağanüstü durumlar olabilir. Denizde, akarsularda, göllerde yüzme bilmeyen bir arkadaşımız bile olsa aramıza alarak kıyıya gelebilmeyi öğrendik." dedi.

Eğitmenlerin hipotermi tehdidine karşı direnci arttırmak için yapılabilecekleri uygulamalı anlattıklarını aktaran Doğan, nefes egzersizleri yardımıyla da krampların etkisini azaltmayı öğrendiklerini belirtti.

Kazakistan'da bir televizyon kanalında çalışan Alua Tursinhan da eğitimde konfor alanlarından çıktıklarını ve eğitmenlerin olağanüstü durumlarda paniklemeden hareket edebilmenin önemine dikkati çektiklerini söyledi.

Tursinhan, "Takım çalışmalarında çok soğuk olsa da vücut ısımızı muhafaza etmeyi öğrendik. Burada öğrendiğimiz şey, kendimizin yanı sıra yanımızdakinin de hayatını kurtarabilmek." ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, pazar günü de araç güvenliği ve ileri sürüş tekniklerine dair teorik ve uygulamaları derslerde sürüş güvenliği, ıslak zeminde araç kullanımı ve riskli yerlerde araçla yapılabilecek ani manevralar konularında eğitimden geçirildi.

Trafik Başkanlığına bağlı Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimde katılımcılar, emniyet kemeri takmanın önemini simülasyon aracına binerek test etme imkanı buldu.

Eğitim, 7 Ekim'de sona erecek

İlk haftası geride kalan eğitimin ikinci haftasında kursiyerlere "kişisel güvenlik ve intikal", "pusu ve pusudan korunma yöntemleri", "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar", "rehin alınma durumunda müzakere ve ikna yöntemleri" gibi konularda uygulamalı dersler verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de eğitimci kadrosuyla destek verdiği Savaş Muhabirliği Eğitimi, Türkiye'de alanında tek olma özelliği taşıyor.

Farklı ülkelerden 25 medya mensubunun katıldığı eğitim süreci 7 Ekim'de sona erecek.