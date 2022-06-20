Anadolu Ajansının "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve TİKA iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Eğitimin başlaması dolayısıyla AAtölye'de düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AA Savaş Muhabirliği tanıtım filmi izlendi.

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, burada yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitimlerinin 3 ana omurgasının AA, TİKA ve Polis Akademisi Başkanlığı olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise tecrübeleriyle eğitimlere katkı sağladığını söyledi.

Ciddi bir tecrübe birikimi sağlayan savaş muhabirliği eğitimlerinden şimdiye kadar 156'sı yabancı basın mensubu 439 kursiyerin istifade ettiğini bildiren Bostan, "Uluslararası geçerliliği olan sertifikamız var. Bu sertifikamız ve eğitimimize katılım gösteren yerli, yabancı arkadaşlarımızla eğitimimiz ciddi bir uluslararası itibar ve teveccüh kazandı." dedi.

Bostan, 21. dönem savaş muhabirliği eğitimine 22 kursiyerin katılacağını ifade ederek, bu dönemki yabancı kontenjanının tamamının Afrika kıtasındaki çeşitli ülkelerden gelen basın mensuplarına ayrıldığını, Afrika'nın yerel medyasının kapasitesinin gelişimini önemsediklerini dile getirdi. Bostan, eğitimin 12 gün süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Savaş ve afet dönemlerinde karşılaşabileceğiniz zorlu şartları sizler için yaratacağız. Alanında uzman eğitimcilerimiz savaş ve olağanüstü hallerde mesleğinizi icra ederken hayatta kalmak için almanız gereken tedbirlerle ilgili hayati bilgileri sizlere aktaracaklar.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş terminolojisinden ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, patlayıcılar ve tehlikeli maddelerden olağanüstü durumlarda iletişim kurmaya ve medya yönetimine kadar çok birçok başlığı içeren bir eğitim modülünü hep birlikte hazırladık."

"Türkiye'de verilen bu eğitim, dünyada tek ve en başarılı eğitim"

Eğitime katkı sağlayabilmek amacıyla dünyada savaş muhabirliği konusunda verilen eğitimleri tek tek incelediklerini de aktaran Bostan, "Diğer savaş muhabirliği eğitimleri aslında ilk yardım eğitiminin ötesine geçmiyor. Türkiye'de verilen bu eğitim dünyada bence gerçekten alanında tek ve en başarılı eğitim." diye konuştu.

Bostan, eğitimin programının, tüm olumsuz şartlar göz önüne alınarak hazırlandığını ve ihtiyaçlara göre güncellendiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Ukrayna savaşında görev alan arkadaşlarımız, geldiler, onlarla derinlemesine mülakatlar yaptık. Bu eğitimde aldıklarınızı orada uygulayabildiniz mi, bu eğitim orada, sahada işinize yaradı mı, ne eksiğimiz var dedik. Bunları oturduk, konuştuk. 1-2 uyarıları oldu, onları not ettik. Ancak hepsi şunun altını kalın bir şekilde çizgiler, dediler ki 'Bu eğitim çok gerçekçi. Sahada olan biteni bize önceden gerçekten önümüze koyuyor ve olağanüstü durumlarda hayat kurtarır.' Bu bizim için çok önemli."

Bostan, eğitimleri alanında uzman isimlerin verdiğine dikkati çekerek, "Türk polis teşkilatımızın ve güvenlik bürokrasimizin çok yetkin isimleri eğitimci kadromuzun ana omurgasını oluşturuyor. Eğitimde kullandığınız araç gereçlerin hepsi gerçek. Duyacağınız sesler, karşılaştığınız şeylerin hepsi gerçek."

"haber'>Haber alma hakkının çerçevesinde önemli görevler düşüyor"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Ufuk Ayhan ise savaş ve çatışma sonrası bölgelerde hukuk dışı durumlar, insan hakları ve kamu düzeniyle ilgili ciddi tehdit ve sorunlarla karşılaşma olasılığı bulunduğunu söyledi.

Bu tür ortamlarda haber alma hakkının önemini vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Burada en önemli görev, aslında insan hakkı olarak yorumladığım haber alma hakkı. Haber alma hakkı çerçevesinde sizlere çok önemli görevler düşüyor. Çünkü çatışma bölgelerinde, savaş bölgelerinde netlik kayboluyor. Bazen sınırlar esneyebiliyor, aşılabiliyor. ve neyin, ne olduğu, taraflardan gelecek haberin, yani kamu düzenini temsil eden kolluk ile çatışmanın diğer taraflarından gelecek haberlerin, bireylerin haber alma hakkı açısından doğruluğu sorgulanabilir hale geliyor."

Ayhan, bu eğitime katılanların, insanların doğru haber alma hakkına ciddi katkılar sunacağına inancını dile getirdi.

Savaş muhabirliği eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu geçmiş dönemlerden örneklerle anlatan Ayhan, 21. dönem katılımcılarının eğitimleri başarıyla ve sağlıkla tamamlamalarını diledi.

"Çatışmalardan az hasar görerek mesleği icra etmeye katkı sağlayacak"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli, Anadolu Ajansı ile birlikte 2017'den bu yana 1000'den fazla medya mensubuna çeşitli eğitimler verdiklerini belirterek, savaş muhabirliği eğitiminin ise bu programlar arasında "en ayrıcalıklı ve en gerçeğe yakın" olarak görülebileceğini ifade etti.

Medya mensuplarının savaş koşullarından en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığını dile getiren Tanyeli, "Hala devam eden Ukrayna'daki çatışma ortamında gazeteciler, sivillerden sonra en fazla kayıp veren sivil meslek mensupları. Bu eğitimler sizlerin hayatta kalma, çatışmalardan az hasar görerek mesleği icra etme konusunda sizlere büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından 12 gün sürecek 21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne katılanlar AAtölye sahnesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.