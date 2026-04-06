Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Üründü, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Anadolu Ajansı'nın 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın doğru ve güvenilir habercilik anlayışının önemine vurgu yaptı.

Üründü, mesajında, Anadolu Ajansının, 106 yıldır doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla yayın hayatını sürdürdüğünü belirterek, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

AA'nın basın tarihinde köklü bir çınar olduğunu vurgulayan Üründü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en gür ve sade sesi olan Anadolu Ajansı, 106 yaşında. Kurulduğu günden bu yana doğru, ilkeli, hızlı ve güvenilir haberciliğin adresi olmayı sürdüren Anadolu Ajansı, basın tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle savaş alanlarında görev yapan AA muhabirlerinin hayatlarını riske atarak sergiledikleri cesaret, gazetecilik etiği ve mesleki sorumluluk açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle, başta Gazze olmak üzere İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden AA muhabirlerini rahmetle anıyor, ülkemizin güzide kuruluşlarından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
