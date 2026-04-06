Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu belirtti.

AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin simgesi olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli mücadele döneminden bu yana milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, geçmişinden aldığı büyük sorumlulukla kamuoyunu doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilendirme görevini 106 yıldır başarıyla sürdürmüştür. Kuruluş amacından aldığı motivasyonla Türk basınının köklü ve saygın kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."