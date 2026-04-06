Haberler

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldırım, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, ajansın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü ve tarafsız haberciliğini vurguladı.

Yıldırım, mesajında Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu belirtti.

AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin simgesi olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli mücadele döneminden bu yana milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, geçmişinden aldığı büyük sorumlulukla kamuoyunu doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilendirme görevini 106 yıldır başarıyla sürdürmüştür. Kuruluş amacından aldığı motivasyonla Türk basınının köklü ve saygın kurumlarından biri olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

