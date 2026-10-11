Anadolu Ajansı, 2026 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 18 ödül kazandı

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İtalya'da düzenlenen "Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri"nde, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve kameramanları farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Fotoğraf alanında uluslararası üne ve prestije sahip Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde 2026 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

AA foto muhabirleri ve kameramanları, farklı kategorilerde toplam 18 ödül alarak dünyaca ünlü yarışmaya damgasını vurdu.

Buna göre "Storyboard" kategorisinde Ali Jadallah "Yıkım ile umutsuzluk arasına sıkışan Gazze (Gaza, trapped between destruction and despair)" başlıklı fotoğraf serisiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.

Aynı kategoride Emin Sansar da "Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü (The 61-year Ba'ath era in Syria has collapsed)" başlıklı fotoğraf serisiyle üçüncülük ödülünü aldı.

Yine aynı kategoride Özge Elif Kızıl "Waorani: Amazon'un Yerli Savunucuları (Waorani: The Indigenous Defenders of the Amazon)" başlıklı serisiyle üçüncülük ödülüne layık görülen isimlerden oldu.

Saeed M. M. T. Jaras da aynı kategoride "Yıkım ve Umutsuzluk Arasındaki Topraklar (Land Between Destruction and Despair)" başlıklı serisiyle "takdir" ödülüyle onurlandırıldı.

Yine "Storyboard" kategorisinde Khames Alrefi de "Yıkıntılar, Kayıp ve Keder: Gazze'de Yaşam (Ruins, Loss, and Sorrow: Life in Gaza)" başlıklı serisiyle "takdir" ödülünün sahibi oldu.

"Büyüleyici Yüzler ve Karakterler" kategorisinde de Özge Elif Kızıl, "Waorani: Yerli Muhafızlar (Waorani: Indigenous Defenders)" başlıklı fotoğrafıyla "ikincilik" ödülünü kazandı.

"Doğanın Güzelliği" kategorisinde de Seyit Konyalı "Çiçeksi Oluşum (Floral Formation)" başlıklı fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülüne layık görüldü.

"Belgesel ve Foto Muhabirliği" kategorisinde de Ahmed Cihad İbrahim Al-arini, "İki Yıllık Savaş, Yerinden Edilme ve Açlık (Two Years of War, Displacement, and Starvation)" fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülünü aldı.

Ali Jadallah ise "Gazze Üzerinde Patlama (Explosion Over Gaza)" başlıklı fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülünü kazandı.

Jadallah, bu dalda aynı zamanda "Harabelerin Arasında Yaşam Sürüyor (Life Persists Amid the Ruins)" isimli fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülüne layık görüldü.

Ali Jadallah, bu kategoride "Enkazda Bir Yaşam Çizgisi (A Lifeline in the Rubble)" isimli fotoğrafıyla "takdir" ödülünün de sahibi oldu.

Aynı kategoride Wojciech Grzedzinski de "Katliam (Massacre)" isimli fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülünü kazandı.

Hassan Jedi de "Gölgelerin Arasında Hayatta Kalma (Surviving in the Shadows)" isimli fotoğrafıyla "yüksek takdir" ödülüne layık görüldü.

Khames Alrefi de "Yıkıntılardan Kaçış (Fleeing the Ruins)" isimli fotoğrafıyla "takdir" ödülünün sahibi oldu.

"Hayvanlar" kategorisinde de Seyit Konyalı, Tuz Gölü'nde çektiği "Kreş Muhafızı (Guard of the Crèche)" adlı fotoğrafıyla "ikincilik" ödülünü kazandı.

"İnsanlar" kategorisinde ise Beytullah Eles "Akşam Yemeği (Dinner)" isimli fotoğrafıyla "ikincilik" ödülünün sahibi oldu.

"Spor" kategorisinde de Umut Karahasanoğlu "Kesişen Yollar (Crossing Paths)" isimli fotoğrafıyla "ikincilik" ödülüne layık görüldü.

Başkameraman Lokman Vural Elibol da "Genel Video Haber" kategorisinde ABD'de göçmenlere yönelik Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin operasyonları ve bunlara karşı yapılan protestoları ele aldığı "Gözaltıların Perde Arkası (Inside the Arrests)" başlıklı çalışmasıyla "üçüncülük" ödülünü kazandı.

Kaynak: AA