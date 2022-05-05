ANADOLU ADALET SARAYI'NDA 151 BİN SUÇ EŞYASI RADYO FREKANSLI GÜVENLİK SİSTEMİYLE KORUNUYOR

HER GÜN 200 YENİ DELİL GELİYOR

Anadolu Adliyesinin 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiğini hatırlatan Başsavcıvekili Karakütük, bu büyüklükteki bir adliyenin emanet deposuna her gün yaklaşık 200 yeni suç delili girdiğini belirtti. Karakütük, yalnızca yüksek tutardaki paraların banka hesaplarında, ateşli silahların ise Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğunu söyledi.

EMANET MEMURU YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEPOYA GİRİYOR

DEPODAN İZİNSİZ DELİL ÇIKTIĞINDA ALARM ÇALIŞIYOR

RAFLARA SOKAK İSİMLERİ

İKİ BÜYÜK VURGUN OLAYININ SUÇ ALETLERİ

HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONU DELİLLERİ 22 YILDIR BU DEPODA

DOLMUŞ KAPISI SUÇ EŞYASI OLARAK DEPODA

BİR DEPO DOLUSU KAÇAK KUMAR CİHAZI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel