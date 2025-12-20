Haberler

Erzurum'da anasınıfı öğrencilerinin yapay zeka destekli yerli üretimi anlatan klibi ilgi gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Değirmenlidere İlkokulu'nda ana sınıfı öğrencileri, yerli malı haftası kapsamında yapay zeka destekli bir klip hazırlayarak dikkat çekti. Öğrenciler, milli teknolojileri resmedip canlandırarak özgüven kazandı.

Erzurum'da ana sınıfı öğrencileri ve öğretmeninin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli yerli üretimi anlatan klibi sosyal medyada ilgi gördü.

Şenkaya ilçesindeki Değirmenlidere İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serhat Kaya ile yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

Öğrenciler, Bayraktar Kızılelma, Altay tankı, Göktürk uydusu, Gökbey helikopteri ve TOGG gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resimlerini çizerek boyadı.

Daha sonra öğrenciler Kaya'nın desteğiyle yapılan resimleri, yapay zeka uygulamalarından faydalanarak canlandırdı.

TEKNOFEST'in "Biz yaptık" şarkısı eklenerek hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Öğretmenlerden Serhat Kaya, çalışmanın öğrencilere özgüven kazandırdığını, kendilerine ise çok iyi dönüş olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
title