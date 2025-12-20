Erzurum'da anasınıfı öğrencilerinin yapay zeka destekli yerli üretimi anlatan klibi ilgi gördü

Erzurum'da ana sınıfı öğrencileri ve öğretmeninin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli yerli üretimi anlatan klibi sosyal medyada ilgi gördü.

Şenkaya ilçesindeki Değirmenlidere İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serhat Kaya ile yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

Öğrenciler, Bayraktar Kızılelma, Altay tankı, Göktürk uydusu, Gökbey helikopteri ve TOGG gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resimlerini çizerek boyadı.

Daha sonra öğrenciler Kaya'nın desteğiyle yapılan resimleri, yapay zeka uygulamalarından faydalanarak canlandırdı.

TEKNOFEST'in "Biz yaptık" şarkısı eklenerek hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Öğretmenlerden Serhat Kaya, çalışmanın öğrencilere özgüven kazandırdığını, kendilerine ise çok iyi dönüş olduğunu anlattı.