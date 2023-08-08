Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı. Olayda motosikletli ve köpeği yaralandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey'i tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ana isale hattı bomba gibi patladı

Motosikletli ve köpeğini havaya fırlattı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı. Olayda motosikletli ve köpeği yaralandı.

Bodrum'da ana isale hattı patlağının bugünkü adresi Ortakent Ali Kelle Ormanı önüydü. Adeta bomba gibi patlayan hat, o esnada yolda 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeğini havaya fırlattı.

Sürücüsü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar aldı. Acil Sağlık ekiplerince yaralı Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey'i tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.