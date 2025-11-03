Amsterdam'daki Hanuka Konseri İptal Edildi

Haberler

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ünlü Concertgebouw Konser Salonu, İsrail ordusunun baş kantorunun sahne almasını istemediği için 14 Aralık'taki Hanuka konserini iptal etti. Chanukah Concert Vakfı, alternatif sanatçı önerisini kabul etmeyen Concertgebouw'un kararını din özgürlüğüne aykırı buldu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ünlü Concertgebouw Konser Salonu, 14 Aralık'ta düzenlenecek Hanuka konseri için İsrail ordusunun baş kantorunun sahne almasını istemediğini bildirerek etkinliği iptal ettiğini duyurdu.

Concertgebouw'dan yapılan yazılı açıklamada, Chanukah Concert Vakfı'nın 14 Aralıkta yapacağı Hanuka konserinde İsrail ordusunun baş kantoru Shai Abramson'un yerine başkasını getirme teklifini kabul etmediği için Vakıfla yapılan anlaşmanın iptal edildiği ve konserin Concertgebouw'da gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Kararın İsrail ordusu baş kantorunun sahne almasına alternatif konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, "Baş kantor olarak Abramson'ın İsrail ordusunda önemli bir rolü var ve resmi etkinliklerde İsrail ordusunu temsil ediyor. Abramson kendini aktif olarak bu rolde sunuyor. Concertgebouw için belirleyici olan, İsrail ordusunun tartışmalı bir savaşta aktif olarak yer alması ve Abramson'ın bunun görünür bir temsilcisi olması." ifadesi kullanıldı.

Concertgebouw'un bu konuda yazdan bu yana Vakıfla görüştüğü ve amacın Hanuka konserinin başka bir sanatçıyla yine de yapılması yönünde olduğuna işaret edilen açıklamada, Chanukah Concert Vakfının Abramson'un sahne almasında ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Concertgebouw Genel Müdür Simon Reinink'in "Bu kararı vermek son derece zordu. Sadece çok istisnai durumlarda sanatsal özgürlük ilkemizden istisna yapıyoruz. Büyük üzüntümüzle belirtmek isteriz ki şimdi böyle bir istisnai durum oluştu. İsrail ordusunun baş kantorunun planlanan konserde sahne alması, insanları müzikle birleştirmek misyonumuzla çelişiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Chanukah Concert Vakfı'nca yapılan açıklamada, Concertgebouw'un kararının dinsel özgürlüğü kısıtladığını ve Yahudi topluluğunu izole ettiğini savunularak, sözleşmesinin feshedilmesine karşı yasal yollara başvurulacağı ve 14 Aralık'taki konserlerin Abramson ile gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
