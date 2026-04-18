Hollanda'da "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla protesto düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen 'Filistinli Esirler Günü' etkinliğinde, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasası protesto edildi. Yüzlerce kişi, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası topluma İsrail'e destek vermemesi çağrısında bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin destekçisi göstericiler, "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını protesto etti.

Dam Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişinin Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla düzenlediği gösteride, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Gösteride yapılan konuşmalarda, "Uluslararası toplumun ve Hollanda hükümetinin İsrail'e desteğinin son bulması gerektiği" mesajı verildi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten'e, seçimlerden önce İsrail karşıtı vaatlerde bulunduğu ve Filistin yürüyüşlerine katılarak oy toplamaya çalıştığı ancak başbakan olduktan sonra İsrail ve ABD'nin yanında yer aldığı gerekçesiyle tepki gösterildi.

Protestocular, daha sonra Müzeler Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Gösteride ayrıca, idam cezasını protesto etmek amacıyla gözleri ve elleri bağlı temsili esirler canlandırıldı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'in Filistinli esirleri infaz etme planını durdurun" pankartı ile "İdam geri döndürülemez, İsrail'i şimdi durdurun", "Filistinlileri idam eden ama İsraillileri koruyan bir yasa adalet değildir, bu apartheiddir", "Sessiz kalan suçludur" ve "Soykırımı durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "Özgür Filistin", "Esirleri serbest bırak", "İsrail terörist ülkesi ve Netanyahu terörist", "Hollanda utan, senin de ellerin kanlı" ve "Soykırımı durdur" sloganları attı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
CHP'li Gürsel Tekin dünyada tanınmayan ülkenin cumhurbaşkanını ağırladı

CHP'li Tekin tanınmayan ülkenin liderini ağırladı
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi