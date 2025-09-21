Amsterdam'da Barış Yürüyüşü Düzenlendi

Amsterdam'da Protestan Kilisesi öncülüğünde 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen "Peacewalk Amsterdam" barış yürüyüşünde, farklı dinlerden katılımcılar Filistinliler için dua etti ve barış mesajları verdi.

Amsterdam merkezindeki Dominicus Kilisesi'nde başlayan etkinlikte, farklı dinlerin liderleri dünya barışı için dua etti ve barış şarkıları söyledi.

Dünya Barış Günü'nde barıştan çok uzakta yaşayan başta Gazzeliler olmak üzere Filistinliler için özel dualar edilirken, organizatörler farklı inançlardan gelen katılımcılarla barış mesajları verdi.

Etkinliğe katılan apartheid karşıtı mücadele kahramanı ve Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu'nun Hollanda'da bir Protestan Kilisesi'nde rahip olan kızı Mpho Tutu van Furth, duasında "soykırım ve açlığa maruz bırakılanları" özellikle andı.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi'nde sona eren yürüyüşe katılanlara, cami ve İslam hakkında bilgi verildi.

" Gazze'deki durum o kadar korkunç ki haberleri okumakta bile zorlanıyorum"

Dominicus Kilisesi Papazı Arjen Broers, AA muhabirine, "21 Eylül Dünya Barış Günü'nün bizim için anlamı, birbirimizin düşmanı olmak istemememiz ve bir araya gelme isteğimiz. Anlaşmasak bile birbirimizi görebileceğimizi söylemek istiyoruz." dedi.

Gazze'deki durumla ilgili duygularını dile getiren Broers, " Gazze'deki insanlara şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü oradaki durum o kadar korkunç ki, görüntüleri izlemek bir yana bazen haberleri okumakta bile zorlanıyorum. Onları (Gazzelileri) düşünüyoruz. Hükümetimizle bunun olmasına izin veremeyeceğimiz konusunda konuşmaya çalışıyoruz. Bu yaşananlara izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Broers, "Umarım bu çılgınlık yakında durur. Bugün yaptığımız bu barış yürüyüşü, gelecek yıl Kudüs'e yapacağımız daha büyük barış yürüyüşünün ön hazırlığıydı." şeklinde konuştu.

Kudüs'ün barış şehri olması gerektiğini vurgulayan Broers, "Kudüs barış şehri olmalı ama açıkçası değil. Bu garip çünkü biz Hristiyan kilisesinde Yahudi kutsal metinlerini okuyoruz, Yahudi olan İsa'ya dua ediyoruz. Bu Yahudi mirasına çok yakınız ama şimdi İsrail hükümetinden ve insanlara uyguladıkları şiddetten dolayı çok uzaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl Avrupa'dan Kudüs'e barış yürüyüşü

Gelecek yılki planlarını anlatan Broers, "Birkaç Avrupa şehrinden aşamalı olarak Kudüs'e barış yürüyüşü yapılacak. Bu birkaç ay sürecek ve bugün yaptığımız gibi olacak. Birlikte çalışıyoruz bu organizasyon için. İnsanlar bir hafta, bir gün, bir aşama ya da her neyse katılabilir." diye konuştu.

Savaşlarda en çok zarar görenlere dikkati çeken Broers, "Tabii ki her yerde savaş olduğunda en savunmasız insanlar en çok acı çekiyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, fakirler, onlar her zaman kurban oluyor. Dünyayı, çocuklarımızı korumalıyız." yorumunu yaptı.

"Onların acısını paylaşıyoruz"

Amsterdam Barış Yürüyüşü girişiminin başındaki Rikko Voorberg ise " Gazze'de, Filistin'de ve İsrail'deki herkesten öğrendiğimiz mesaj, şiddete direnmek ve barış içinde birlikte yaşam getirmeye çalışmak olduğunu düşünüyorum. Onların acılarını duyuyoruz, onların acısından dolayı acı paylaşıyoruz, onların incinmesi bizi de incitiyor." dedi.

Dünya Barış Günü'nde bazen barışın anlamsız gelebildiği sorusuna Voorberg, "İnsanların kendi topraklarında onur ve adalet içinde yaşayabilecekleri bir gelecek, bu barış yürüyüşünün bir özlemidir. İktidardaki insanların uyguladığı bu şiddet hepimize acı çektiriyor." yanıtını verdi.

Voorberg, "Barışın çoğu kişiye ucuz geldiğini biliyorum ama Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te her bulunduğumda, sokaktaki insanların özlemi barış ve güvenlik içinde yaşamaktı. ve biz de herkes için bunu umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Cami'nden barış mesajı

Fatih Cami din görevlisi Kemal Gözütok, "Diğer dinlerden insanlarla başta Gazze olmak üzere dünyada var olan bütün haksızlıklara, savaşa ve zulme karşı çıkıyoruz. Biz de onlarla bir arada bu mesajı veriyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Cami Başkanı Fikret Önder ise "Hollandalı komşularımız hükümetin Gazze'de ve Filistin'de barışa daha fazla katkı sunmasını istiyor ve biz de bu görüşü benimsiyoruz. Hollanda'nın Gazze'de barışı getirmek için daha fazla çalışması lazım." değerlendirmesini yaptı.