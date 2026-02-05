Haberler

Mısırlı şarkıcı Amr Diab, 2 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü Arap pop müziği sanatçısı Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Konser biletleri 10 Şubat'ta satışa sunulacak.

Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, ilk kez Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, TemaCC organizasyonuyla 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da konser verecek.

World Music Awards'ta "En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı" ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin güçlü simgelerinden biri olarak tanınıyor.

Konserin biletleri 10 Şubat itibarıyla Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışa sunulacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
