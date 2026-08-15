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Amos Antik Kenti'nde 2026 Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Amos Antik Kenti'nde 2026 Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde, 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında 2026 yılı kazı ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Yürüyüş güzergahı, nekropol ve tiyatroda bakım-onarım yapılırken, seyir terasında güvenlik şeridi güçlendiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen çalışmalar, 20 Temmuz'da başladı.

Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi, Martı Otel ve Marina ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda yürütülen çalışmalara, Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığındaki ekip katılıyor.

Çalışmalar kapsamında antik kentin yürüyüş güzergahı, sivil yapıları, nekropol alanı ve tiyatro bölümünde çevre düzenlemesi, bitki örtüsü temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Seyir terasında ise ziyaretçi güvenliğinin artırılması ve tarihi alanın korunması amacıyla mevcut koruma şeridinin genişletilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışma sürdürülüyor.

Marmaris'in önemli arkeolojik miras alanlarından Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2019'dan bu yana devam ediyor.

Kaynak: AA
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