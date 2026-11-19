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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye devletlerin Washington'ın taleplerine boyun eğmeye hazır olduklarına dair işaretler verdiğini belirterek "Uluslararası adalet pazarlık konusu değildir." uyarısında bulundu.

Amnesty'nin Brüksel temsilciliği, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

UCM üyesi devletlerin büyükelçilerinin, ABD'nin ve diğer aktörlerin Mahkemeye yönelik tehditlerini görüşmek üzere Lahey'de "sessiz sedasız" bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre bu toplantı, ABD'nin Mahkemeye yönelik varoluşsal tehditlerine rağmen, Washington'ın 'endişelerini' gidermek amacıyla 'yapıcı diyalog' adı altında tehlikeli bir sürecin önünü açacak." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin "endişelerinin", UCM'nin, taraf devletlerin topraklarında işlenen suçlardan dolayı ABD vatandaşlarını yargılama yetkisine sahip olmasından kaynaklandığı aktarılarak "ABD'nin müttefikleri de dahil olmak üzere bazı UCM üyesi devletler, Washington'ın taleplerine boyun eğmeye hazır olduklarına dair işaretler veriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin taleplerinin UCM'nin, Mahkemeye taraf olmayan devletler üzerinde yargı yetkisi kullanmasının engellenmesi veya ABD'ye özel bir dokunulmazlık istisnası tanınması, Filistin durumuna ilişkin UCM soruşturmalarının ve tutuklama emirlerinin geri çekilmesi ve devlet başkanlarına dokunulmazlık tanınması olduğu kaydedilen açıklamada, bu taleplerin karşılanmasının Mahkemenin bağımsız yargısal ve savcılık yetkisini "ölümcül" biçimde zayıflatacağı belirtildi.

Açıklamada, "Taraf Devletler Meclisi"nin ABD yaptırımlarına karşı koymak için kolektif gücünü kullanabileceğine işaret edilerek, üyelerin ABD yaptırımlarının etkilerini hafifletecek somut çözümleri acilen hayata geçirmeye odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Uluslararası adaletin pazarlık konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "ABD'nin zorbalığı insan haklarının çerçevesini belirlememelidir. Herkes için adalet, hiç kimseye cezasızlık yok." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA