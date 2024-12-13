Ürdün'deki bir huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 60 yaralı

Ürdün resmi haber ajansına göre, başkent Amman'da 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinin birinci katında çıktı. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır, 60 kişinin yaralandığını bildiren Sosyal Kalkınma BakanıBeni Mustafa, yaralıların hastanelere kaldırıldığını, diğer yaşlıların ise farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Bakan Beni Mustafa, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.