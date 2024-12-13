Ürdün'deki bir huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 60 yaralı
Ürdün'ün başkenti Amman'da bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Yangın, 111 kişinin kaldığı huzurevinin birinci katında meydana geldi.
Ürdün resmi haber ajansına göre, başkent Amman'da 111 kişinin kaldığı özel bir huzurevinin birinci katında çıktı. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır, 60 kişinin yaralandığını bildiren Sosyal Kalkınma BakanıBeni Mustafa, yaralıların hastanelere kaldırıldığını, diğer yaşlıların ise farklı merkezlere tahliye edildiğini ifade etti.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Bakan Beni Mustafa, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.