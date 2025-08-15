Amcasının Oğlundan Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu A.B. tarafından tüfekle vurulan 75 yaşındaki Seyfi Baylar, olaya müdahale eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti.

Narlıca Mahallesi'nde, Seyfi Baylar (75) ile arasında husumet bulunduğu iddia edilen amcasının oğlu A.B. (52) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.B, Seyfi Baylar'a tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
