Amca Salim Güran'dan sır çağrılar! 1 saat içinde tam 5 kez aynı kişiyi aramış

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, 2 ağabeyi, 4 amcası ve tutuklu Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Şüpheliler arasında olan mahallenin imamı dün serbest bırakıldı.

2'NCİ TANIK ORTAYA ÇIKTI

Narin cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabileceği konusu tüm yönleriyle inceleniyor. Soruşturmada tutuklu amcanın olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanlayan 2'nci bir tanık olduğu ortaya çıktı.

1 SAAT 12 DAKİKA İÇİNDE 5 KEZ ARAMIŞ

Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18.50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18.30-19.00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi. Güran bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi. Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan 1 kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırılıyor.

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi. Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verileceği belirtildi.

CİNAYET DÜNYA BASININDA

Narin Güran olayını yakından takip eden dış basın da olayı bütün ayrıntılarıyla veriyor. Fransız AFP, Al Arabiya, Free Malaysia Today, The Peninsula, Ewro News ve BBC News, gibi uluslararası medya kuruluşlar Narin Güran cinayetini yakından takip edip haberlerini yayınlıyorlar.